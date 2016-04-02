"Триумф Путина". Запад встревожило произошедшее в зоне СВО

Потеря ВСУ оставшихся под их контролем частей ДНР станет самым тяжелым поражением для Киева.

Способность Вооруженных сил Украины удержать Краматорск вызвала тревогу у западных кураторов. На востоке страны продолжают усиливаться бои с преимуществом для ВС РФ, сообщило издание Die Welt.

В публикации указали, что особенно опасная ситуация сложилась вокруг Краматорска, ведь российские войска добиваются важных успехов. Потому существует серьезная обеспокоенность по поводу того, что Краматорск и другие города-крепости Донбасса постигнет та же участь, что и многие другие украинские города.

Автор статьи отметил, что потеря Киевом оставшихся под его контролем частей ДНР станет для него "одним из самых тяжелых поражений и одним из величайших триумфов Путина" с начала конфликта.

Краматорск образует крупную агломерацию вместе с Дружковкой, Славянском и городом Константиновка. Она имеет важное значение для ВСУ как транспортно-логистический узел.

Ранее мы рассказали, что трасса, которая идет на северо-запад через Дружковку на Краматорск, называют "дорогой смерти".

Фото: официальный сайт президента России