Убивший 11 абитуриенток в Барнауле маньяк попросился на СВО

В местах заключения осужденный отбыл три года из 25.

Виталий Манишин, которого получил срок за убийства абитуриенток в Барнауле, заявил о готовности отправиться в зону спецоперации. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, соответствующее ходатайство барнаульский маньяк уже отправил администрации тюрьмы, в которой сейчас находится. Ответ Манишину еще не получил.

Осужденный отсидел из 25 лет срока только три. Его содержат в четырехместной камере. Связь с супругой заключенный держит только через письма. Манишина задержали в мае 2023 года. На первых допросах он признался в преступлениях.

Следователи установили причастность преступника к 11 расправам, совершенным в период с 1989 по 2000 год в Алтайском крае. Виталий Манишин насиловал девушек, а потом душил. До задержания он работал замглавы администрации Калманского района.

Ранее мы сообщали, что в зону спецоперации отправился один из лидеров курганской ОПГ Виктор Канахович.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)