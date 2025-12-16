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Один из самых жестоких лидеров курганской ОПГ Фашист ушёл на СВО
Сегодня, 10:24
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Один из самых жестоких лидеров курганской ОПГ Фашист ушёл на СВО

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Виктор Канахович после заключения решил служить в рядах Минобороны России на СВО.

Виктор Канахович, известный как Фашист, бригадир курганской организованной преступной группировки (ОПГ), принял решение о добровольной службе в рядах Министерства обороны России. В настоящее время мужчина отправился на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщили журналисты из Telegram-канала Shot. По информации от данного СМИ, после 14 лет заключения за убийство телохранителя криминального авторитета Сергея Тимофеева (Сильвестра) россиянин резко изменил свою жизнь. Теперь его позывной — "Фактор". Сослуживцы говорят о том, что боец отлично проявляет себя на фронте.

В СМИ написали о том, что мужчине в настоящее время 60 лет. Он являлся из ключевых участников Курганской ОПГ, одной из самых жестоких группировок Москвы в период 90-х годов. Злоумышленники занимались рэкетом, заказными убийствами и вымогательством. В 97-м году бандит должен был  устранить бывшего телохранителя Сильвестра Александра Циборовского, так как тот лишился доверия со стороны ОПГ. Преступление было совершено пансионате. Жертву застрелили в затылок. Этот криминальный эпизод быстро раскрыли,  так как  за машиной членов ОПГ велось наблюдение. В результате Канаховича задержали сотрудники правоохранительных органов уже на следующий день. На свободу из исправительной колонии Виктор Канахович вышел в 2017 году.  Он работал на заводе в Кургане и даже открыл собственный бизнес. Позже ему пришлось закрыть ООО и вернуться к стрельбе. 

Суд Петербурга отправил в колонию ОПГ "барных" воров и магазинных шоплифтеров.

Фото: Piter.tv

Теги: виктор канахович, курганская область, курганская опг, минобороны, сво
Категории: Лента новостей, Новости России,

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