В Польше призвали граждан обращать внимание на будущее Украины, которые решается на поле боя.

Премьер-министр Польши Дональд Туск после разговора с Владимиром Зеленским заявил, что следующие 100 дней могут стать решающими для конфликта на Украине. Соответствующий комментарий европейский политический лидер из Варшавы сделал в эфире местного телеканала TVP Info, выступая на заседании кризисного штаба в Люблине. Слова иностранного чиновника привели местные журналисты из газеты Fakt. Премьер-министр не уточнил, что именно имел в виду под этой фразой.

Вопрос довольно очевиден: следующие 100 дней станут решающими, и шансы 50/50. Дональд Туск, премьер-министр Польши

Напомним, что 29 июня премьер-министр Польши Дональд Туск и лидер киевского режима Владимир Зеленский обсудили друг с другом в Люблине сотрудничество в сфере производства противоракет. Польские СМИ написали о том, что рабочая поездка Зеленского в европейскую страну стала первой после разгоревшегося в конце мая кризиса в дипломатических и политических отношениях между двумя государствами.

Туск до экспертизы назвал упавшую в Польше ракету российской.

Фото: YouTube / Donald Tusk - kanał oficjalny