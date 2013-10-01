Туск до экспертизы назвал упавшую в Польше ракету российской

Премьер-министр Польши сообщили о принадлежности обломков, которые власти нашли на территории Люблинского воеводства.

Премьер-министр Польши Дональд Туск не стал дожидаться завершения экспертизы, но сразу заявил в публичном пространстве о том, что упавший в окрестностях населенного пункта Тарнавы-Колония Люблинского воеводства неопознанный объект был якобы российской крылатой ракетой. Соответствующий комментарий европейский политический лидер из Варшавы сделал в эфире местного телеканала TVP Info, выступая на заседании кризисного штаба в Люблине. Чиновник объяснил, что результаты детального обследования обломков объекта к властям еще не поступили.

На данный момент все говорит о том, что мы имели дело с российской баллистической ракетой X-101. Дональд Туск, премьер-министр Польши

По данным от оперативного командования польской армии, в 03:40 утра по местному времени (04:40 утра по Москве) 30 июля в воздушном пространстве на юго-востоке республики обнаружен неопознанный объект. Около населенного пункта Тарнавы-Колония Люблинского воеводства позднее военнослужащими была найдена воронка с диаметром в десять метров, а также обломки.

Полиция Польши заявила о найденной после взрыва воронке в Люблинском воеводстве.

Фото: YouTube / Donald Tusk - kanał oficjalny