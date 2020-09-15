Спрос на персонал в Петербурге вырос: Служба занятости помогла более 1200 компаниям

Наибольшим спросом среди компаний пользуется адресный подбор персонала.

С начала года Служба занятости Петербурга оказала поддержку более чем 1200 работодателям, что на 2,5% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Поддержка бизнеса включает подбор кандидатов на конкретные вакансии, организацию открытых отборов и участие в ярмарках вакансий, а также содействие в профессиональном обучении будущих сотрудников.

Наибольшим спросом среди компаний пользуется адресный подбор персонала. За это время выдано 12 544 направления на работу, а общее число трудоустроенных при посредничестве службы составило 28 223 человека.

Высокая потребность в кадрах наблюдается в здравоохранении, промышленности, образовании, строительстве и торговле. В список наиболее востребованных профессий вошли подсобные рабочие, швеи, повара, медсестры, монтажники и водители.

Взаимодействие работодателей со Службой занятости начинается с публикации вакансии на платформе "Работа России" и подачи заявления на меры поддержки, что позволяет ускорить процесс проведения собеседований с кандидатами.

Ранее мы сообщили о том, что спрос на специалистов в сфере автоматизации процессов в Петербурге вырос почти вдвое за пять лет.

Фото: Служба занятости населения Петербурга