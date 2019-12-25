Пригородные поезда Балтийского направления в Петербурге выбились из графика

Поезда на Балтийском направлении Петербурга задерживаются до часа.

Пригородные поезда на Балтийском направлении в Санкт-Петербурге вечером 29 сентября следуют с отклонением от установленного расписания. Задержки начались около 17:30.

Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, причиной изменений в графике стали технические неполадки. Отставание затрагивает как составы, отправляющиеся из Петербурга, так и пригородные поезда, которые следуют в сторону города. Максимальная задержка достигает 1 часа.

Информация о движении поездов уточняется.

Ранее мы рассказывали о том, что под колесами поезда в Ленобласти погиб пенсионер.

Фото: Piter.TV