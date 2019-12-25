Фонд Петербурга выделит предприятиям 105,5 млн рублей на оборудование

Два предприятия Петербурга получат льготные займы на 105,5 млн рублей.

Фонд развития промышленности Санкт-Петербурга предоставит двум городским предприятиям льготные займы на общую сумму 105,5 млн руб. Решение о выделении средств приняли на заседании наблюдательного совета фонда.

Финансирование получат компании "Теремок — Русские блины" и "ОП МПК Норильский". Полученные средства предприятия смогут использовать для закупки нового оборудования. Ставки по займам составят от 3 до 7 % годовых.

На заседании также утвердили новую меру поддержки производителей, которые понесли ущерб из-за атак беспилотников на логистические объекты Wildberries. Такие компании смогут оформить льготные займы до 50 млн руб. по ставке 5 % годовых.

Средства по этой программе разрешат направлять на приобретение комплектующих, сырья и материалов, необходимых для производства. Мера поддержки ориентирована прежде всего на восстановление операционной деятельности пострадавших предприятий.

По данным фонда, за весь период его работы петербургские промышленные предприятия получили финансирование на 16 млрд руб. Вице-губернатор Кирилл Поляков отметил, что спрос на программы Фонда развития промышленности остается стабильным.

С 1 января 2027 года порядок перечисления этого поощрения передадут Социальному фонду России. При наличии необходимых сведений деньги смогут перечислять автоматически, отдельного заявления подавать не нужно.

Фото: Piter.tv