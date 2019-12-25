На фасаде дома Николаевской мануфактуры нашли скрытую облицовку

Реставраторы восстановят утраченный декор дома Николаевской мануфактуры.

Ремонт фасада жилого дома бумагопрядильной и трикотажной Николаевской мануфактуры на Выборгской набережной, 59, подходит к завершению. Работы проводятся рядом с Кантемировским мостом.

Специалисты уже завершили отбивку и расчистку поверхностей, а также восстановили кирпичную кладку. Сейчас на фасаде продолжается окраска. Кроме того, рабочие ремонтируют балконы, меняют двери и дубовые оконные рамы.

Во время реставрации под несколькими слоями краски обнаружили элемент декоративного оформления, который ранее считался утраченным. Речь идет о крупно- и мелкофракционной терразитовой облицовке. Ее планируют полностью восстановить.

Дом на Выборгской набережной был построен в 1913–1914 годах по проекту архитектора Дмитрия Крыжановского. Здание выполнено в стиле эклектики с элементами неоклассицизма.

Фасад украшают рустованные углы, пилястры ионического ордера, горизонтальные тяги и декоративные "ложные балконы". Под окнами третьего этажа расположены панно с растительными мотивами и изображениями львов.

В 2009 году жилой дом Николаевской мануфактуры получил статус объекта культурного наследия регионального значения.

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Фото: пресс-служба Смольного