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На Арсенальной набережной стартовала реставрация "Крестов"
Сегодня, 18:30
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На Арсенальной набережной стартовала реставрация "Крестов"

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Здесь создадут общественно-культурный и деловой комплекс.

В историческом комплексе "Кресты" на Арсенальной набережной в Петербурге стартовали работы по реставрации и приспособлению объекта культурного наследия для современного использования по приоритету "Сохранение исторического наследия и поддержка культуры". Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Соответствующее разрешение выдавал городской КГИОП. Специалисты отреставрируют входное здание с квартирами надзирателей, дома для надзирателей, баню и прачечную. Здесь создадут общественно-культурный и деловой комплекс. В "Крестах" появятся пространства для творчества, образования и деловой активности, а также гастрономические проекты, гостиничная инфраструктура, музей и рекреационные объекты. Кроме того, построят подземный пешеходный переход и обустроят причал "Кресты". 

Мы не просто бережно сохраняем исторический облик Петербурга, но и возвращаем памятники городу и его жителям. Реставрация „Крестов" — важный шаг в этом направлении. Мы сохраняем историческую идентичность комплекса и одновременно наполняем его современными функциями.

Александр Беглов, губернатор

Он также выразил надежду, что обновлённые "Кресты" не только превратятся в крупный центр культурной и деловой жизни, но и повысят туристическую привлекательность  Петербурга.

Для нас развитие „Крестов" — большая ответственность за сохранение исторической идентичности этого уникального места. Наша задача — не просто бережно восстановить комплекс, но и дать территории новую жизнь.

Сергей Ярошенко, генеральный директор ГК "КВС" 

В результате всех работ будет создано свыше 1 тыс. новых рабочих мест. Концепцию в декабре 2025 года утвердил Совет по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга. 

Ранее мы рассказывали о том, что с начала года ГАТИ Петербурга выдала почти 70 ордеров на реставрацию памятников. 

Фото: пресс-служба Смольного 

Теги: кресты, реставрация
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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