На Арсенальной набережной стартовала реставрация "Крестов"

Здесь создадут общественно-культурный и деловой комплекс.

В историческом комплексе "Кресты" на Арсенальной набережной в Петербурге стартовали работы по реставрации и приспособлению объекта культурного наследия для современного использования по приоритету "Сохранение исторического наследия и поддержка культуры". Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Соответствующее разрешение выдавал городской КГИОП. Специалисты отреставрируют входное здание с квартирами надзирателей, дома для надзирателей, баню и прачечную. Здесь создадут общественно-культурный и деловой комплекс. В "Крестах" появятся пространства для творчества, образования и деловой активности, а также гастрономические проекты, гостиничная инфраструктура, музей и рекреационные объекты. Кроме того, построят подземный пешеходный переход и обустроят причал "Кресты".

Мы не просто бережно сохраняем исторический облик Петербурга, но и возвращаем памятники городу и его жителям. Реставрация „Крестов" — важный шаг в этом направлении. Мы сохраняем историческую идентичность комплекса и одновременно наполняем его современными функциями. Александр Беглов, губернатор

Он также выразил надежду, что обновлённые "Кресты" не только превратятся в крупный центр культурной и деловой жизни, но и повысят туристическую привлекательность Петербурга.

Для нас развитие „Крестов" — большая ответственность за сохранение исторической идентичности этого уникального места. Наша задача — не просто бережно восстановить комплекс, но и дать территории новую жизнь. Сергей Ярошенко, генеральный директор ГК "КВС"

В результате всех работ будет создано свыше 1 тыс. новых рабочих мест. Концепцию в декабре 2025 года утвердил Совет по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга.

Ранее мы рассказывали о том, что с начала года ГАТИ Петербурга выдала почти 70 ордеров на реставрацию памятников.

Фото: пресс-служба Смольного