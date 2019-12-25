В Петербурге перестала работать столовая "Славянка" у СИЗО "Кресты"

Доставку люля-кебаба в Кресты-2 остановили после жалоб ГУФСИН.

В Санкт-Петербурге прекратила работу столовая "Славянка", расположенная рядом с СИЗО "Кресты-2" в Колпино. Заведение сообщило о закрытии в своих социальных сетях. Причиной названы обстоятельства, не зависящие от руководства.

По словам представителей кафе, с понедельника заказ выпечки и кулинарии в СИЗО становится недоступным до выяснения ситуации. Последний день приёма заказов — пятница, 11 сентября. Уже оформленные заказы будут доставлены, а те, что были запланированы на более поздние даты, передадут раньше. Коллектив заведения, которое является единственной частной столовой в системе ФСИН, надеется на снятие запрета.

Столовая открылась у "Крестов-2" в феврале после восьмилетнего простоя. В конце июля она запустила доставку: родственники могли заказать заключённым люля-кебаб XL за 3999 рублей или пироги до 1799 рублей. В ГУФСИН по Петербургу и Ленобласти тогда заявили, что информация о доставке еды в камеры не соответствует действительности — столовая работает исключительно для сотрудников и посетителей. При этом в меню кебаб XL пропал ещё в августе.

Ранее мы сообщили о том, что научно-исследовательские работы проведут в СИЗО "Кресты".

Фото: Следственный изолятор №1 "Кресты"