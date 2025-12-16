В Госдуме считают, что за экономические преступления не должны сажать в СИЗО

Александр Демин объяснил, что государству будет выгоднее дать оступившимся бизнесменам помогать экономике.

Российские предприниматели, совершившие неумышленные экономические преступления, должны нести финансовую ответственность, а не содержаться под стражей. Соответствующей информацией в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с журналистами новостного агентства "ТАСС" поделился председатель профильного комитета Государственной думы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин из фракции "Новые люди". Законодатель уверен, что так как на содержание в СИЗО затрачиваются государственные деньги, то бизнесмены самостоятельно могут просто оплатить штраф и продолжить развивать экономическую систему страны. Парламентарий из нижней палаты уточнил, что не говорит об умышленных преступлениях, таких как махинации, обман или мошенничество.

По экономическим преступлениям должны быть экономические наказания, потому что в первую очередь предприниматель - это экономически активный игрок, который развивает экономику. Предприниматель нужен на производстве, а не в СИЗО. Александр Демин, депутат ГД РФ

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Фото: Telegram / ТАСС