В Госдуме рассказали, как записать ребенка в первый класс в 2026 году

Первый этап приема начинается не позднее 1 апреля и заканчивается 30 июня 2026 года.

На российской территории запись ребенка в первый класс начинается с проверки возраста и определения школы, закрепленной за адресом регистрации. Соответствующее заявление журналистам из информационного агентства "РИА Новости" сделал член профильного комитета Государственной думы по малому и среднему предпринимательству. Парламентарий из нижней палаты Алексей Говырин, представляющий фракцию "Единая Россия", пояснил, что родители должны подавать заявление в строго в установленные сроки.

Начните запись ребенка в первый класс с проверки возраста. На 1 сентября 2026 года ему должно исполниться не меньше шести лет и шести месяцев и не больше восьми лет. При выходе за эти пределы заранее получите разрешение учредителя школы. Найдите его контакты на школьном сайте или в местном органе образования. Алексей Говырин, Депутат ГД РФ

Законодатель заметил, что для начала гражданам необходимо проверить, к какой школе приписан адрес ребенка. В этом процессе ориентироваться нужно на официальный список, поскольку соседние дома могут относиться к разным учебным учреждениям. При зачислении ребенка в школу учитывается именно регистрация ребенка, поэтому одной прописки родителя будет недостаточно. Для полноценной подачи заявления понадобится справка о постоянной или временной регистрации либо справка о приеме заявления на ее оформление.

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Фото: Piter.tv