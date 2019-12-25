Депутат Говырин рассказал, кому с июля повысят пенсии

Алексей Говырин заметил, что Социальный фонд России оформит перерасчет сам, опираясь на сведения от органов ЗАГС.

С 1 июля на российской территории вступает в силу несколько изменений, касающихся пенсионного обеспечения граждан, социальных выплат, сделок с недвижимостью, работы микрофинансовых организаций (МФО) и банковских структур. Соответствующее заявление журналистам из новостного агентства "ТАСС" сделал член профильного комитета Государственной думы по малому и среднему предпринимательству. Парламентарий из нижней палаты Алексей Говырин, представляющий фракцию "Единая Россия", пояснил, что со следующего месяца по стране будет увеличена фиксированная выплата к страховой пенсии для граждан, которым в июне исполнилось 80 лет. Такая выплата вырастет с 9 584,69 рубля до 19 169,38 рубля. Дополнительно им будет назначена надбавка за уход в размере 1 413,86 рубля.

Середина лета традиционно приносит порцию обновлений, и в этом году многие из них работают в интересах обычных людей. Заметная прибавка к пенсии.... В сумме выходит около 11 000 рублей в месяц, и обращаться за этим никуда не нужно. Алексей Говырин, Депутат ГД РФ

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Фото: Piter.tv