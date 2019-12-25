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Депутат Говырин рассказал, кому с июля повысят пенсии
Сегодня, 10:56
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Депутат Говырин рассказал, кому с июля повысят пенсии

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Алексей Говырин заметил, что Социальный фонд России оформит перерасчет сам, опираясь на сведения от органов ЗАГС.

 С 1 июля на российской территории вступает в силу несколько изменений, касающихся пенсионного обеспечения граждан, социальных выплат, сделок с недвижимостью, работы микрофинансовых организаций (МФО) и банковских структур.  Соответствующее заявление журналистам из новостного агентства "ТАСС" сделал член профильного комитета Государственной думы  по малому и среднему предпринимательству. Парламентарий из нижней палаты  Алексей Говырин, представляющий фракцию "Единая Россия",  пояснил, что со следующего месяца по стране будет увеличена фиксированная выплата к страховой пенсии для граждан, которым в июне исполнилось 80 лет. Такая выплата вырастет с 9 584,69 рубля до 19 169,38 рубля. Дополнительно им будет назначена надбавка за уход в размере 1 413,86 рубля.

Середина лета традиционно приносит порцию обновлений, и в этом году многие из них работают в интересах обычных людей. Заметная прибавка к пенсии.... В сумме выходит около 11 000 рублей в месяц, и обращаться за этим никуда не нужно. 

Алексей Говырин, Депутат ГД РФ

В ГД рассказали, чем поможет бизнесу кредитование по ключевой ставке с 1 июля.

Фото: Piter.tv

Теги: алексей говырин, госдума, пенсии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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