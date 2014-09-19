В ГД рассказали, чем поможет бизнесу кредитование по ключевой ставке с 1 июля

П совам Алексея Говырина, ключевым отличием от уже работающих механизмов является широта назначения денег.

На российской территории новая программа льготного кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП) с общим лимитом до 150 миллиардов рублей стартует с 1 июля 2026 года. Соответствующее заявление журналистам из новостного агентства "ТАСС" сделал член профильного комитета Государственной думы по малому и среднему предпринимательству. Парламентарий из нижней палаты Алексей Говырин, представляющий фракцию "Единая Россия", пояснил, что речь идет о том, что заемные средства бизнесмены смогут привлекать по ставке, равной ключевой ставке Центрального Банка России. Он добавил, что новый инструмент крупнее и допускает финансирование текущих оборотных задач. В частности,затрагивает закупку сырья, пополнение склада, финансовые расчеты с поставщиками. Таким образом государственный регулятор движется по траектории снижения ставки, а обслуживание подобных кредитов для МСП будет дешеветь вместе с ней.

Действующая инвестиционная программа Минэкономразвития, Банка России и Корпорации МСП на 2026 год имеет лимит 50 млрд рублей и ставку "ключевая минус 3,5 процентного пункта", а ее средства идут преимущественно на капитальные вложения. Алексей Говырин, Депутат ГД РФ

Напомним, что средневзвешенная ставка по кредитам малому бизнесу на срок до года держится около 20 процентов годовых. В стране ключевая ставка регистрируется заметно ниже. Законодатель подчеркнул, что разница в несколько процентных пунктов на займе в десятки миллионов рублей оборачивается для граждан сотнями тысяч сэкономленных рублей ежегодно.

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Фото: Piter.tv