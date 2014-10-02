В ГД предложили сократить срок владения жильем для продажи без НДФЛ

Ярослав Нилов рассказал о том, что ранее кабмин не одобрил законопроект.

Срок владения жильем, после которого его можно продать на российской территории без уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ), следует сократить с пяти до трех лет. Соответствующее заявление в интервью информационному агентству "ТАСС" сделал руководитель профильного комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Депутат из нижней палаты парламента пояснил, что для отдельных случаев, в том числе при продаже жилья, полученного по наследству, этот срок составляет три года.

Речь идет о том, чтобы не платить подоходный налог в случае реализации жилья. Сегодня в случае владения жильем пять лет НДФЛ не платится, если три года - при определенных условиях. Нами с коллегами предлагалось рассмотреть инициативу, направленную на снижение срока с пяти до трех лет. Ярослав Нилов, депутат ГД РФ

Ранее федеральное правительство не поддержало эту законодательную инициативу, однако работа над вопросом продолжается. Законодатель предлагает отдельно изучить вопрос продажи унаследованного жилья. Ярослав Нилов считает, что граждан можно было бы освободить от уплаты НДФЛ при продаже такого жилья при условии, если вырученные денежные средства направляются на приобретение другой квартиры. По мнению депутата, такие правки важны в связи с тем, что у населения есть различные жизненные обстоятельства, включая переезд в другой район, на учебу, работу или по семейным обстоятельствам.

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Фото: Piter.tv