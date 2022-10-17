В Госдуме предложили пересмотреть лимиты выплат по ОСАГО

Ярослав Нилов объяснил, что компании могут требовать выплат с нетрезвых виновников аварий.

На российской территории страховым компаниям следует взыскивать расходы с виновников за ДТП с участием нетрезвых водителей, так как такое решение позволит увеличить лимиты выплат по ОСАГО без повышения стоимости страховок для клиентов. Соответствующее заявление в интервью информационному агентству "ТАСС" сделал руководитель профильного комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Депутат из нижней палаты парламента пояснил, что сейчас лимит выплат по ОСАГО установлен в размере 400 тысяч рублей за порчу имущества и 500 тысяч рублей за причиненный вред здоровью человека.

Лимиты, которые существуют, много лет не менялись. Мы с группой коллег неоднократно предлагали увеличить размеры страховых выплат. В том числе мы предложили дополнительную поддержку страховых компаний, которой можно и нужно сегодня в соответствии с законом пользоваться, чтобы можно было повысить лимиты, не повышая тарифы. Ярослав Нилов, депутат ГД РФ

Законодатель пояснил, что страховые компании сами должны добиваться выплаты компенсаций от пьяного виновника автомобильной аварии за причиненный в ДТП материальный и иной ущерб. В полном соответствии с действующим законом данный человек должен компенсировать все те затраты, которые понесла страховая компания собственными денежными средствами. В текущий момент в стране страховые компании крайне редко прибегают к реализации такого права.

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Фото: Telegram / ТАСС