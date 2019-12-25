В Госдуме предложили включать время участия в СВО в стаж госслужбы

Документ направлен не только на поддержку участников СВО, но также на повышение престижа государственной и муниципальной службы в России.

Депутаты Государственной думы предложили включать период участия в специальной военной операции в стаж государственной гражданской и муниципальной службы. Соответствующий законопроект будет направлен на отзыв в федеральное правительство. Текст документа распространен пресс-службой политических деятелей из нижней палаты парламента по СМИ. Авторами инициативы заявлены руководитель профильного комитетапо труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, а также Дмитрий Гусев, представляющий партию "Справедливая Россия".

Разработан настоящий проект федерального закона, который предусматривает отнесение периодов участия в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области к периодам, которые включаются в стаж (общую продолжительность) гражданской (муниципальной) службы. пояснительная записка

В тексте законопроекта говорится о том, что периоды участия в СВО на территориях Украины, Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР будут включаться в общую продолжительность гражданской и муниципальной службы. Подобный профессиональный стаж используется для установления человеку ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, определения продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, размера поощрений за безупречную и эффективную службу и предоставляет ряд других гарантий.

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Фото: Piter.tv