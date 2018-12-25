Беглов поздравил строителей Петербурга с 70-летием праздника

В День строителя губернатор подвёл итоги и поставил новые задачи.

В День строителя, который отмечается 9 августа, губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил работников отрасли и подвёл итоги. В этом году профессиональному празднику исполнилось 70 лет.

Беглов назвал строительный комплекс Петербурга одним из самых сильных в стране. В городе работают десятки крупных компаний и ведущих проектных бюро. Строятся не только жилые кварталы, но и сложные инфраструктурные объекты: Большой Смоленский мост, Широтная и Южная широтные магистрали, Цимбалинский путепровод и новые трассы на севере. В метростроении установлен рекорд — проходка ведётся сразу шестью щитами.

Губернатор отметил, что жильё вводится только вместе с социальными объектами. За пять лет открыли 120 школ и 240 детских садов. В прошлом году сдали 113 соцобъектов, до конца 2026 года планируют передать городу ещё более 80 учреждений.

Беглов поблагодарил строителей за труд и профессионализм. Среди ближайших задач — строительство высокоскоростной магистрали и курорта "Санкт-Петербург Марина".

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Фото: Piter.TV