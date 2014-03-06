Российские туристы жалуются на микропластик на пляжах Аланьи

В Аланье нашли высокий уровень микропластика.

Российские туристы всё чаще жалуются на экологическую обстановку на пляжах Аланьи. Вода у побережья оказалась загрязнена микропластиком, сообщил представитель туристического сектора города и турагент Аслан Мустафа Кылдонер. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, значительная часть пластиковых отходов попадает в регион с морскими течениями. Эксперты связывают проблему с импортом пластиковых отходов, нагрузкой на предприятия по переработке пластика в провинциях Адана и Мерсин, а также с сильными осадками, которые смыли загрязнения в море. Кылдонер подчеркнул, что ситуация угрожает всему Средиземноморью и может снизить туристическую привлекательность региона.

За первые девять месяцев 2025 года Анталью посетили около 3,31 млн туристов из России, что составило более 24% от общего турпотока. На конец 2025 года в Аланье постоянно проживали 11 396 российских граждан.

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