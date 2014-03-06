Трёх предпринимателей оштрафовали на 603 тысячи рублей за продажу снюса

В Петербурге и Ленобласти пресекли продажу запрещённого снюса.

Роспотребнадзор остановил продажи никотинсодержащей продукции "Loop" в Петербурге и Ленобласти. Товар был обнаружен в двух торговых точках Северной столицы и ещё одной в регионе. Продукция представляла собой влажные пластинки из нетканого материала в герметичных пакетах, которые предполагалось размещать под верхней губой.

Специалисты напомнили, что торговля насваем, снюсом и иной пищевой и сосательной никотинсодержащей продукцией в России запрещена. В отношении трёх индивидуальных предпринимателей, осуществлявших реализацию, возбуждены дела об административных правонарушениях. Бизнесменов оштрафовали на общую сумму 603 тыс. рублей.

Ранее на Piter.TV: задержаны подозреваемые в грабеже на Северном проспекте.

Фото: Piter.TV