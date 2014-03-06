В Петербурге резко похолодает до +20 градусов после жары

Колесов напомнил о рекордной жаре 2010 года на фоне похолодания.

Петербург после аномальной жары ждёт резкое похолодание. В ближайшие выходные температура опустится до +20...+22 градусов, погода станет ветреной с кратковременными дождями. Об этом предупредил главный синоптик города Александр Колесов.

Он напомнил, что ровно 16 лет назад город переживал один из самых необычных периодов в истории наблюдений. 7 августа 2010 года в Петербурге был установлен абсолютный рекорд дневной температуры — +37 градусов. А уже на следующий день жара принесла новый исторический результат: ночь с 7 на 8 августа не опустилась ниже +23 градусов, а днём столбики термометров поднялись до +33,7 градуса. Впервые за всю историю наблюдений среднесуточная температура в Петербурге достигла +30,1 градуса.

Колесов отметил, что в 2010 году это было уникальное событие, а сейчас на фоне глобального потепления к рекордам уже привыкли. Жаркие периоды случались и раньше: в XIX веке среднесуточная температура в августе могла превышать +25 градусов. В 1893 году — +26, в 1898-м — +25,5, а в 1912-м — +27,2 градуса. Позже рекорды повторялись в 1972 и 1985 годах (+27,3 градуса), а затем был "прорыв" в +30,1 градуса в 2010-м.

Рекорды случались и в июле: 15 июля 1999 года средняя температура впервые достигла +28 градусов, а 29 июля 2010 года была преодолена отметка +29 градусов. Самым жарким оказался июнь 2021 года: 20 июня среднесуточная температура составила +27 градусов, 21 июня — +28, 22 июня — +29, а 23 июня — +30,3 градуса. Этот показатель до сих пор остаётся самым высоким в истории Петербурга.

Ранее мы рассказывали о том, что Александр Колесов оценил погоду в Петербурге во второй половине июля.

Фото: Piter.TV