Синоптик Колесов оценил погоду в Петербурге во второй половине июля

Несмотря на отсутствие жары, июль в Петербурге оказался солнечнее обычного. По словам главного синоптика города Александра Колесова, месяц уже отметился сразу несколькими погодными рекордами.

Аномальная жара в июле обошла Санкт Петербург стороной. Как сообщил главный синоптик города Александр Колесов, температура воздуха так и не достигла отметки +30 градусов, хотя средняя температура за первые 2 декады месяца составила +19,2 градуса, что немного выше климатической нормы.

По данным специалиста, к настоящему моменту в городе уже выпало 95% месячной нормы осадков. При этом солнечных часов оказалось больше обычного. Их продолжительность уже достигла 70% от нормы за весь месяц, а до конца июля этот показатель, как ожидается, станет выше средних многолетних значений.

Колесов отметил, что в последние годы самыми солнечными были июль 2021 года с 132,9 часа солнечного сияния, 2014 год с 124,6 часа и прошлый год с показателем 121,6 часа.

Особенно солнечным оказался период с 16 по 18 июля, когда солнце светило около 15 часов в сутки. Рекорд был установлен 17 июля, когда продолжительность солнечного сияния достигла 15,9 часа. Это максимальное значение для июля за весь XXI век. Ранее в этом столетии подобных показателей не фиксировалось.

По прогнозу синоптика, до конца недели в Петербурге сохранится прохладная погода. К выходным воздух станет теплее, а дожди временно прекратятся, однако затем осадки вновь вернутся.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге установится летняя жара 17 июля.

Фото: Piter.TV