В Петербурге установится летняя жара 17 июля

Ветер юго-западный, слабый, 2–7 м/с.

Сегодня погоду в Северной столице будет определять край огромного антициклона. Благодаря практически полному отсутствию облаков и осадков, солнечные лучи смогут беспрепятственно прогревать воздух, из-за чего температура превысит климатическую норму. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Столбики термометров покажут от +23 до +25 градусов, а на территории Ленинградской области – от +21 до +26 градусов.

Ветер юго-западный, слабый, 2–7 м/с. Атмосферное давление ожидается около нормы, хотя и с тенденцией к понижению до 761 мм рт. ст.

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Фото: Piter.TV