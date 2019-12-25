Медианная предлагаемая зарплата в Петербурге достигла 92,6 тыс. рублей в июле

Наиболее стремительный рост доходов зафиксирован в нескольких ключевых отраслях.

В июле 2026 года медианная предлагаемая заработная плата в Петербурге достигла 92 622 рублей, увеличившись на 7% по сравнению с июлем 2025 года (86 487 рублей). Об этом сообщили аналитики сервиса по подбору персонала hh.ru.

Наиболее стремительный рост доходов зафиксирован в нескольких ключевых отраслях:

Добыча сырья: +25%, до 125 066 рублей.

Сельское хозяйство: +20%, до 136 103 рублей.

Административный персонал: +14%, до 80 000 рублей.

Медицина и фармацевтика: +13%, до 90 000 рублей.

Стратегия, инвестиции и консалтинг: +12%, до 146 592 рублей.

В топ-10 сфер по темпам роста зарплат также вошли юристы (+11% до 99 358 рублей), производство и сервисное обслуживание (+10% до 110 000 рублей), строительство и недвижимость (+9% до 114 970 рублей), розничная торговля (+9% до 76 242 рублей), транспорт и логистика (+9% до 110 424 рублей), а также спортивные клубы и салоны красоты (+9% до 102 158 рублей).

Самые высокие стартовые оклады работодатели предлагают руководителям группы разработки, коммерческим директорам (CCO) и геологам — их доход может достигать 250 тысяч рублей. Системным аналитикам готовы платить до 201 тысячи рублей.

Директор hh.ru по Северо-Западному федеральному округу Юлия Сахарова уточнила, что при расчете полной занятости медианная зарплата в вакансиях увеличилась на 7% и составила 93,6 тыс. рублей. В то же время в сегменте работы вахтовым методом средний показатель достиг 179,4 тыс. рублей, практически не изменившись за год.

Ранее мы сообщили о том, что 76% петербуржцев заранее предупреждают работодателя об увольнении.

Фото: Piter.TV