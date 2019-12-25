После смертельной аварии на Краснопутиловской возбудили уголовное дело

Виновник аварии в этом году привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД девять раз.

Правоохранители Петербурга задержали водителя "Газели", который сбил насмерть пешехода в Кировском районе. Напомним, ДТП произошло накануне днем.

По информации МВД России, возле дома 20 по Краснопутиловской улице 31-летний мужчина за рулем автомобиля, двигаясь по тротуару, совершил наезд на 80-летнюю женщину. Она скончалась на месте происшествия от полученных травм.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Виновник аварии в этом году привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД девять раз.

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Фото: Piter.TV