  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
После смертельной аварии на Краснопутиловской возбудили уголовное дело
Сегодня, 11:29
117
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

После смертельной аварии на Краснопутиловской возбудили уголовное дело

0 0

Виновник аварии в этом году привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД девять раз.

Правоохранители Петербурга задержали водителя "Газели", который сбил насмерть пешехода в Кировском районе. Напомним, ДТП произошло накануне днем. 

По информации МВД России, возле дома 20 по Краснопутиловской улице 31-летний мужчина за рулем автомобиля, двигаясь по тротуару, совершил наезд на 80-летнюю женщину. Она скончалась на месте происшествия от полученных травм. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Виновник аварии в этом году привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД девять раз. 

Ранее на Piter.TV: байкер сломал ногу после ДТП на Пискаревском проспекте. Мотоциклист столкнулся с легковым автомобилем.

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, кировский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии