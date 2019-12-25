"Европа на мушке". Китай восхитила хитрость Кремля с Калининградом

Страны НАТО все чаще строят планы по возможному удару по Калининградской области.

Кремлевская хитрость в отношении Калининграда сработала с удивительной эффективностью. Теперь расположенный в сердце Европы российский город вызывает опасение у представителей Североатлантического альянса, сообщило китайское издание Sohu.

Авторы статьи напомнили про интерес к Калининградской области со стороны Запада, которые до сих пор не могут понять, как Россия смогла сохранить этот регион после распада Советского Союза. У Калининграда нет сухопутных границ с Российской Федерацией, однако он остался под контролем Москвы, а его не передали Литве.

В публикации отметили, что вероятность передачи региона в руки условной Литвы действительно была, но Кремль продумал геополитические маневры и успел ее предотвратить. Журналисты напоминают, что на Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской конференциях советский лидер Иосиф Сталин добился включения Кенигсберга в состав СССР, потом эти земли передали в состав РСФСР, а не Литовской или Белорусской ССР.

Такой стратегический ход позволил России унаследовать этот регион после распада Советского Союза. В настоящее время этот эксклав представляет собой мощное "геополитическое оружие", и его близость к Польше, Германии и странам Балтии становится "настоящим кошмаром", подчеркнули в статье.

Ранее мы сообщали, что Евросоюз и НАТО дали российским властям понять, что готовы забрать Калининград.