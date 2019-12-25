В Калининграде спасшая выпавшего из окна ребенка получит миллион рублей

Лауреатом премии имени Тиграна Кеосаяна стала Галина Долгалева.

Жительница Калининграда спасла выпавшего из окна двухлетнего мальчика. Женщине вручат премию имени Тиграна Кеосаяна в один миллион рублей, сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

В момент инцидента 71-летняя Галина Долгалева занималась цветами на улице. Она услышала крики детей и увидела в окне маленького ребенка. Левая рука у женщины была прооперирована, поэтому она ловила мальчика только правой.

Симоньян отметила, что с ребенком все хорошо, однако спасшая его женщина попала в больницу с переломами ребер, лопатки, ключицы и грудины. По словам калиниградки, она действовала инстинктивно и без раздумий побежала ловить малыша.

Редактор RT напомнила, что преми. Кеосаяна вручают простым гражданам страны, которые спасают людей, рискуя собой.

Ранее мы сообщали, что спасший ребенка дворник из Петербурга получил миллион рублей от Симоньян.

Фото: Piter.tv