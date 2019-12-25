В Петербурге почтили память волонтеров Народного фронта "Чапая" и "Тюри"

Свечи в память о "Чапае" и "Тюре" зажглись в 75 регионах России. Посмертно оба волонтера награждены орденами Мужества.

В Петербурге 16 августа прошла акция памяти волонтеров Народного фронта Николая Ковалева (позывной "Чапай") и Давида Соколова (позывной "Тюря"). Два года назад, во время эвакуации мирных жителей из приграничных районов Курской области, их автомобиль попал под обстрел. Оба погибли на месте.

Цветы к памятнику "Скорбящая мать" в парке Интернационалистов возложили волонтеры, представители общественных организаций и просто неравнодушные горожане. Ковалев был медиком гуманитарной миссии Молодежки Народного фронта, Соколов координировал работу регионального штаба в Донецке.

Руководитель регионального исполкома Народного фронта в Петербурге Екатерина Кондратьева подчеркнула, что их подвиг стал примером для других волонтеров. Несмотря на трагедию, добровольцы продолжают выезжать в гуманитарные миссии и помогать людям в прифронтовых зонах.