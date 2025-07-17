Спасший ребенка дворник из Петербурга получит миллион рублей от Маргариты Симоньян

Хайрулло Ибадуллаев станет лауреатом премии имени Тиграна Кеосаяна.

Дворник из Петербурга Хайрулло Ибадуллаев, который поймал выпавшего из окна седьмого этажа мальчика, получит премию имени Тиграна Кеосаяна в размере одного миллиона рублей. Об этом сообщила главный редактор RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.

Она добавила, что в ближайшее время с мужчиной свяжутся её помощники, чтобы вручить награду.

Напомним, инцидент произошёл 22 февраля на Петрозаводской улице в Петроградском районе. Семилетний мальчик играл возле открытого окна, сорвался, но успел ухватиться за карниз. Дворник заметил это, подбежал и подхватил ребёнка, когда силы мальчика иссякли. В результате происшествия и ребёнок, и его спаситель получили травмы и были госпитализированы. Мальчик находится в реанимации с переломами и травмой внутренних органов, его состояние стабильное. У Хайрулло Ибадуллаева диагностировали переломы кисти и рёбер.

Фото: Piter.TV