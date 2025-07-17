Симоньян увеличила премию имени Тиграна Кеосаяна до 3 млн

Спасатели упавшего с 10-го этажа мальчика в Петербурге получат равные доли награды.

Маргарита Симоньян объявила о присуждении премии имени Тиграна Кеосаяна петербуржцам, которые поймали выпавшего из окна десятого этажа ребёнка. Изначально главред RT планировала вручить по миллиону двум медсёстрам, но после уточнения информации увеличила общий размер премии до трёх миллионов рублей — их разделят поровну между всеми спасателями.

Инцидент произошёл в среду на Богатырском проспекте в Петербурге. Мальчик выпал из окна десятого этажа — в квартире находились его мать и брат. Женщина вышла в туалет, а брат увлёкся компьютерной игрой. Прохожие заметили ребёнка в окне, быстро сориентировались, растянули куртку и поймали его. Мальчика госпитализировали.

Изначально я хотела вручить по миллиону двум медсестрам, но в процессе выяснилось, что спасателей было больше. Премия Тиграна даётся хорошим людям, поэтому я решила выделить 3 миллиона, которые будут разделены поровну между этими хорошими людьми. Низкий вам поклон. Маргарита Симоньян, главред RT

Премию имени Тиграна Кеосаяна Симоньян учредила после истории воспитательниц из оренбургского Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые с риском для жизни защитили детей от неадекватного мужчины с ножом. Обычно размер награды составляет 1 миллион рублей, получателей выбирает лично Симоньян.

Ранее премию получили: дворник Хайрулло Ибадуллаев, спасший выпавшего из окна ребёнка в Петербурге; две воспитательницы из Бугуруслана; семья охранника, погибшего при нападении на колледж в Анапе.

Фото: Telegram / Маргарита Симоньян