Срок следствия по делу о попытке покушения на Симоньян и Собчак продлили

Фигурантами расследования стали трое несовершеннолетних граждан, работавших по заказу СБУ.

Срок расследования уголовного дела о попытке покушения на главного редактора издания RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак продлен до 14 октября 2025 года. Соответствующая информация размещена в судебных материалах, с которыми ознакомились корреспонденты новостного агентства ТАСС. Известно, что в списке фигурантов расследования оказались трое несовершеннолетних. На момент задержания правоохранительными органами один из злоумышленников учился в восьмом классе. Сейчас подозреваемым вменяется подготовка покушения на представителей СМИ по заданию Службы безопасности Украины.

Срок следствия по уголовному делу, возбужденному по факту совершения преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), продлен до 14 октября 2025 года. текст документа

Ранее российские силовые структуры говорили о том, что 14 июля 2024 года в Москве и Рязанской области были задержаны члены неонацистской группировки "Параграф-88" (запрещенная террористическая и экстремистская организация на территории России), которые проводили разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак. Позже задержанные подтвердили факт подготовки преступлений, на которое они решились на материальное вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство. Дополнительно фигурантам расследования вменяется в вину избиение людей азиатской внешности. В ходе обысков у задержанных оперативники изъяли автомат Калашникова, 90 патронов к нему, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, шевроны и флаги с нацистской символикой, нацистскую литературу, а также средства связи и компьютеры.

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Фото: Piter.tv