Участие в делах взрослых детей становится для женщины эмоциональной опорой.

Некоторые свекрови настойчиво участвуют в жизни взрослого сына и его супруги. Поведение родственников в беседе с 360.ru объяснила психолог Олеся Покусаева.

По словам эксперта, зачастую причина кроется не в желании навредить или установить контроль, а в отсутствии у женщины собственных интересов и наполненной личной жизни. Потребность заполнять внутреннюю пустоту чужими заботами также появляется, когда у человека не выстроены собственные смыслы. В такой ситуации участие в делах взрослых детей становится своего рода эмоциональной опорой.

Если женщина разведена, у неё нет мужа и каких‑то своих интересов, то, конечно, участвовать в жизни взрослых детей привлекательнее любого сериала Олеся Покусаева, психолог

Таким образом, навязчивое внимание со стороны свекрови может быть не столько попыткой управлять семьей сына, сколько способом справиться с собственной неустроенностью. Психолог подчеркнула, что понимание этой причины помогает по‑другому взглянуть на конфликтные ситуации и искать в общении более бережные способы выстраивать личные границы.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)