Семейный психотерапевт рассказал, как не попасть в "суррогатный брак"

Эксперт пояснила, как вовремя определить "маменькина сынка".

В Сети появилась информация, что россиянок стали все чаще заманивать в так называемый суррогатный брак. Женщину берут замуж якобы по взаимной любви, она рожает, а потом муж и свекровь объединяются против нее, выгоняют и отбирают ребенка. Чтобы не попасть в такую ситуацию, не стоит по крайней мере вступать в брак с мужчиной, за которого все решает мать. Соответствующее заявление журналистам телеканала "360.ru" сделала российский системный психотерапевт Лариса Никитина. Эксперт заметила, что гражданам стоит сразу же насторожиться в том случае, если жену для мужчины ищет его мать.

Это похоже на проект. Это не про любовь. Что такое семья? Это же не про то, чтобы заработать денег, родить ребенка, получить за него что-то. Семья, дети — это не проект. Если мама ищет жену мужчине, стоит задуматься: где он сам, почему он не в состоянии найти себе жену? Лариса Никитина, психотерапевт

Специалист пояснила, что с маменькиным сынком, у которого место партнерши фактически занимает его родительница, семью невозможно построить. Речь идет о том, что для такого мужчины мать все равно останется главным авторитетом, а другая женщина будет выполнять лишь определенные функции: зачать, выносить, родить и выкормить ребенка.

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