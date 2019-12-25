Контрактник получил 18,5 лет за побег из части и убийство жены в Челябинске

Мужчина сбежал из воинской части и жестоко расправился с супругой.

Челябинский гарнизонный военный суд огласил приговор контрактнику Сергею Москаленко за побег из части и убийство жены. Ближайшие 18,5 лет обвиняемый проведет в колонии особого режима, сообщил портал 74.ru.

Установлено, что мужчина сбежал из военной части и отправился в дом на улице Танкистов. Там он расправился со своей супругой, а затем скрылся. У погибшей остались двое детей. Когда правоохранители задержали Москаленко, он оказал сопротивление.

Согласно решению суда, мужчина получил 18,5 лет. Также его обязали выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. По данным издания, супруги были вместе девять лет, но брак зарегистрировали в 2025 году перед тем, как Москаленко подписал контракт с Минобороны на прохождение службы в зоне СВО.

Выяснилось, что за плечами у мужчины уже есть судимости, в том числе за расправу.

Ранее мы сообщали, что в Ставропольском крае мужчина набросился с ножом на жену и двух маленьких дочерей. Женщина и девятилетняя девочка погибли.

Фото: Magnific