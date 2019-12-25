Депутат Милонов раскритиковал инициативы о введении выплат за долгий брак

В Госдуме серьезно не обсуждают подобное предложение.

Вопрос о введении на российской территории выплат за продолжительный брак не обсуждается в Государственном думе на серьезном уровне. Соответствующий комментарий журналистам издания "Лента.ru" сделал заместитель председателя профильного комитета в нижней палате парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Законодатель объяснил, что такие предложения от его коллег могут появляться в рамках предвыборной кампании и использоваться для привлечения внимания населения. Однако, такие изменения не решают реальных проблем.

Сказать: вы не разведитесь, и через 30 лет мы дадим вам карточку в "Золотое яблоко" на 5 тысяч? Мы же понимаем прекрасно, что это не рассматривается в контексте поддерживающем, а просто в контексте некого символа благодарности, солидарности, просто признательности, что-то типа памятного сувенира, который, кстати, и так в Петербурге вручают... Сергей Миронов, депутат России

Депутат уверен, что в нашей стране приоритетом должны стать меры поддержки молодых семей, которые помогут сохранить брак и снизить количество разводов.

Милонов призвал лечить голых мужчин в лесах Петербурга.

Фото: Piter.tv