Милонов призвал лечить голых мужчин в лесах Петербурга

Он назвал такое поведение хулиганством и признаком психических отклонений, призвав оказывать таким людям принудительную помощь.

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов в интервью "Ленте.ру" жёстко раскритиковал мужчин, которые устраивают прогулки в обнажённом виде в лесах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. По его мнению, подобное поведение недопустимо и свидетельствует о серьёзных нарушениях психики.

Парламентарий заявил, что не считает таких людей мужчинами, назвав их извращенцами. Он подчеркнул, что нагота в общественных местах является хулиганством, а систематическое повторение подобных действий говорит о наличии отклонений. Милонов выразил опасение, что подобное поведение может перерасти в более серьёзные и опасные инциденты.

Депутат убеждён, что такие граждане нуждаются в срочной психиатрической помощи, поскольку их действия демонстрируют явные признаки нарушения здоровья. По его словам, необходимо принудительно направлять таких людей на лечение, чтобы предотвратить возможные последствия.

Ранее сообщалось, что Милонов сходил на восемь "мальчишников" и депортировал 12 трансвеститов* из России.

Фото: Telegram / Виталий Милонов