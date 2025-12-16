Милонов сходил на восемь "мальчишников" и депортировал 12 трансвеститов* из России

Депутат провёл восемь рейдов по публичным домам и заявил о коррупционной схеме, позволяющей нелегалам оставаться в России.

Депутат Госдумы Виталий Милонов, пообещавший в новогоднюю ночь бороться со "злом" весь 2026 год, отчитался о первых результатах. С января ему удалось привлечь к ответственности и депортировать из страны 12 трансвеститов*, занятых в сфере интим-услуг. В девяти случаях из десяти нарушители оказываются нелегальными мигрантами из Узбекистана .

Как рассказал парламентарий в беседе с "Абзацем", с начала года он осуществил порядка восьми визитов в публичные дома. По его подсчётам, удалось выслать от 10 до 12 человек .

В девяти случаях из десяти эти проститутки-транссексуалы — нелегальные мигранты из Узбекистана, причём ввозят их абсолютно легально, а потом они тут остаются. Виталий Милонов, депутат Госдумы

По словам депутата, некоторые приезжают якобы на учёбу и даже имеют на руках документы от вузов. Без разрешения попасть в страну практически невозможно, однако из-за коррумпированности отдельных сотрудников правоохранительных органов эти люди годами живут в нелегальном статусе .

Парламентарий также отметил, что в его практике были случаи, когда транссексуалы напрямую заявляли о суммах, которые они готовы заплатить "оборотням в погонах", чтобы откупиться от проверок.

Они спокойно говорят, сколько нужно заплатить, чтобы откупиться от проверок, и это, конечно, крайне отвратительно. Один такой нелегал рассказал, что заплатил 200 тысяч рублей, чтобы откупиться от депортации, но, к его несчастью, мы об этом узнали, поэтому ему всё-таки предстоит уехать домой. Виталий Милонов, депутат Госдумы

Ранее Piter.TV сообщал, что Милонов уже проводил рейды по подобным заведениям. В новогоднюю ночь, например, он нагрянул в квартиру на улице Восстания, где гражданин Узбекистана оказывал интим-услуги по 10 тысяч рублей . В начале февраля депутат посещал бордели на Суворовском проспекте и Невском, а в одном из рейдов даже произошёл конфликт, в ходе которого узбек-трансвестит "получил в пузо".

Фото: Telegram / Виталий Милонов

* Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.