Милонов провел новогодний рейд по публичным домам в Петербурге

Народный избранник в камуфляжной куртке навестил одно из помещений на улице Восстания.

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов провёл необычную проверку в одном из помещений в центре Санкт-Петербурга. По информации издания SHOT, политик в камуфляжной куртке ("ватнике") посетил место на улице Восстания, куда, по словам Милонова, поступали многочисленные жалобы от жителей района.

Жители района уже давно жаловались на притон, который буквально затерроризировал весь дом Виталий Милонов, депутат Госдумы

Милонов уточнил, что речь идёт о помещении, где, по информации активистов, могли осуществляться услуги, нарушающие общественный порядок. Депутат вместе с группой активистов ожидают на месте прибытия нарядов полиции для документальной фиксации обстановки и возможного задержания нарушителей. Официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.

Фото: Telegram / Виталий Милонов