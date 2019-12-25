По мнению депутата, этот недостаток "уже плотно въелся" в жизнь.

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов назвал шампанское недостатком Нового года. Об этом он заявил ТАСС.

По мнению депутата, шампанское омрачает этот праздник недостатком. Милонов подчеркнул, что этот недостаток "уже плотно въелся" в жизнь. Он также назвал мерзкой традицию угощать детей так называемым детским шампанским. Депутат объяснил это тем, что у детей "снижается толерантность к нормальному образу жизни". Милонов призвал снять телепередачу о вреде шампанского.

Если вы не хотите, чтобы ваши дети попадали в красную зону, зону риска, то тогда не давайте детям шампанское. Пусть дети пьют сок, лимонад. Это всяко меньшее зло, чем шампанское.



Виталий Милонов, депутат Госдумы

Ранее в Госдуме призвали запретить запуск фейерверков вблизи многоэтажных домов.

Фото: pxhere.com