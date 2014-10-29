На Новый год в 2027 году россияне будут отдыхать 11 дней
Это стало возможно благодаря переносу выходных дней.

В период празднования нового года в 2027 году россияне будут отдыхать 11 дней. Календарь праздничных и выходных дней представили в пресс-службе Минтруда России. График на следующий год они опубликовали в мессенджере "Макс". 

Правительство РФ ежегодно переносит выходные дни, выпадающие на праздничные, чтобы оптимально распределить время труда и отдыха. 

Антон Котяков, Министр труда и социальной защиты РФ 

Также благодаря переносу  пять раз за год жители отдохнут по три дня. В частности, в феврале, марте, в мае и июне. Кроме того, предстоят четырехдневные "мини-каникулы" с 4 по 7 ноября. 

Ранее сообщалось, в какие страны и города поедут отдыхать жители России на предстоящие майские праздники. Так, востребованными направлениями стали Петербург, Москва и Калининград. Среди зарубежных направлений - Турция, Китай и Узбекистан. Самыми финансово доступными для отдыха двух взрослых и ребёнка оказались Екатеринбург и Калининград. Наиболее бюджетным зарубежным вариантом остаётся Беларусь.

