Россияне в Китае рассказали, как проходит китайский Новый год: хунбао, семейные ужины и город в красном цвете

Россияне, живущие в Китае, поделились впечатлениями о праздновании китайского Нового года — Чуньцзе. Как выяснил "Петербургский дневник", для китайцев это главный праздник года, который по значимости сопоставим сразу с несколькими российскими зимними торжествами.

Собеседники отмечают, что Новый год в Китае не имеет фиксированной даты и зависит от лунного календаря. За несколько недель до праздника города меняются: повсюду появляются красные фонари, надписи с пожеланиями благополучия, украшения в золотых и красных тонах. В некоторых жилых комплексах праздничные наклейки на двери квартир размещают даже сотрудники управляющих компаний.

Главным событием считается семейный ужин в канун Нового года, когда родственники съезжаются из разных регионов. На столе часто бывают пельмени, рыба и традиционные сладости. Детям и близким дарят красные конверты с деньгами — хунбао, которые символизируют заботу и защиту. Праздник сопровождается салютами и петардами: по легенде громкие звуки и красный цвет отпугивают злых духов.

Фото: pxhere