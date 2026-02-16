Китайский Новый год в Петербурге: как жители из КНР отмечают праздник вдали от дома

По их словам, подготовка к празднику начинается заранее: уборка дома "на удачу", красные украшения и обязательный семейный ужин.

Китайцы, живущие в Санкт-Петербурге, продолжают отмечать Чуньцзе даже вдали от родины — пусть и в более камерном формате. Об этом рассказали герои материала "Петербургского дневника", которые поделились личными традициями и впечатлениями.

По их словам, подготовка к празднику начинается заранее: уборка дома "на удачу", красные украшения и обязательный семейный ужин. В Петербурге китайские студенты и соотечественники чаще собираются небольшими компаниями, вместе готовят традиционные блюда — в первую очередь цзяоцзы (пельмени), рисовые сладости и рыбу, символизирующую достаток.

Еще одна важная часть вечера — просмотр новогоднего гала-концерта из Китая, который помогает сохранить ощущение связи с домом. Некоторые отмечают, что в России праздник воспринимается более осознанно: нет привычного масштабного уличного размаха, зато появляется особая теплота и чувство "своего круга".

Отдельно собеседники вспоминают городские мероприятия в Петербурге, где китайский Новый год давно стал заметным культурным событием. В рамках фестивалей город украшает знаковые объекты, а рестораны готовят специальные праздничные меню — и все чаще в таких местах можно увидеть не только китайцев, но и петербуржцев.

Ранее мастера из КНР установили украшения к китайскому Новому году на Заячьем острове.

Фото: pxhere