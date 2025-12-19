Мастера из КНР установили украшения к китайскому Новому году на Заячьем острове

В этом году начало праздника приходится на 17 февраля, а окончание – на 3 марта.

На стрелке Заячьего острова в Петербурге мастера из Китая начали устанавливать фигуры и фонарики в честь празднования китайского Нового года. Украшения были доставлены в город морем из провинции Сычуань, пишет "Петербургский дневник".

Среди устанавливаемых фигур – символ наступающего года по китайскому календарю, красная лошадь, а также традиционные для праздника феникс и дракон. Завершить работы планируется 16 февраля, после чего фигуры будут украшать стрелку Заячьего острова в течение двух недель.

Китайский Новый год отмечается по лунному календарю. В этом году его начало приходится на 17 февраля, а окончание – на 3 марта.

Фото: "Петербургский дневник" (Александр Гальперин)