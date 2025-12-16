Бастрыкин заметил жалобы на подростковые банды в Петербурге и Ленобласти

В Красногвардейском районе Петербурга и во Всеволожске Ленобласти возбуждены уголовные дела.

В Следственном комитете России сообщили, что Александр Бастрыкин увидел в сети жалобы на противоправные действия подростковых групп в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. По данным следствия, молодые люди пристают к прохожим, провоцируют их на конфликт без видимой причины, а затем избивают толпой.

По обоим фактам региональные управления СКР расследуют уголовные дела. В Красногвардейском районе Петербурга дело возбуждено по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Во Всеволожске Ленобласти — по ст. 162 УК РФ (разбой). Подросткам в случае установления их вины грозит реальный срок лишения свободы.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителям ГСУ СКР по Петербургу Павлу Выменцу и СУ СКР по Ленобласти Сергею Сазину представить доклад о ходе расследования обоих уголовных дел.

Ранее Piter.TV сообщал, что Бастрыкин взял на контроль дело о мошенничестве в сетях столовых Петербурга на миллиард рублей.

Фото: Telegram / Следком