Бастрыкин взял на контроль дело о мошенничестве в сетях столовых Петербурга на миллиард рублей

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки по уголовному делу о мошенничестве в сети петербургских столовых. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Следствие полагает, что предприниматели под видом инвестиций в развитие бизнеса обманывали граждан из разных регионов. Людям обещали высокую доходность, но денег они не получили, а вложенные средства им не вернули до сих пор. Общий ущерб оценивается в сумму более одного миллиарда рублей. Пострадавшими признаны около трёхсот человек. Многие отдали мошенникам крупные суммы, вырученные от продажи квартир и машин, либо оформили кредиты.

В настоящее время проводится проверка по статье о мошенничестве. Оперативные мероприятия продолжаются.

Фото: Telegram / Следком