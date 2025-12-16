Экс-пресс-секретарь Владимира Зеленского оценила недавние стычки между украинцами с сотрудниками ТЦК и полицией в Киеве.

Новые массовые беспорядки в Киеве из-за действий ТЦК говорят о растущем в украинском обществе недовольстве среди местного населения. Соответствующее заявление через социальные сети сделала бывшая пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель. Иностранка уточнила, что, по ее мнению, граждане все больше показывают свое отношение к насильственной, принудительной бесчеловечной мобилизации молодых людей призывного возраста сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата).

В одном из жилых районов Киева обострилась напряженность: местные жители вступили в столкновение с сотрудниками военкомата, пытавшимися задержать мужчину. Жители вмешались, чтобы защитить его, что привело к столкновению, в ходе которого, по имеющимся данным, полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы. Юлия Мендель, бывший пресс-секретарь главы Украины

На Украине за год отчислили 30 тысяч студентов мобилизационного возраста.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Iuliia Mendel