Новые массовые беспорядки в Киеве из-за действий ТЦК говорят о растущем в украинском обществе недовольстве среди местного населения. Соответствующее заявление через социальные сети сделала бывшая пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель. Иностранка уточнила, что, по ее мнению, граждане все больше показывают свое отношение к насильственной, принудительной бесчеловечной мобилизации молодых людей призывного возраста сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата).
В одном из жилых районов Киева обострилась напряженность: местные жители вступили в столкновение с сотрудниками военкомата, пытавшимися задержать мужчину. Жители вмешались, чтобы защитить его, что привело к столкновению, в ходе которого, по имеющимся данным, полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы.
Юлия Мендель, бывший пресс-секретарь главы Украины
На Украине за год отчислили 30 тысяч студентов мобилизационного возраста.
Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Iuliia Mendel
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