Молодые люди проверяются на то, хотят ли они уклониться от службы или нет.

По результатам проверок учебных заведений профессионального и высшего образования на украинской территории в 2025 году отчислили почти 30 тысяч студентов мобилизационного возраста. Соответствующими статистическими данными с общественностью поделились представители местного издания "Телеграф".

На Украине продолжаются проверки студентов, которые имеют право на отсрочку от мобилизации ... Госслужба качества образования проводит проверки в учебных заведениях, в том числе в прошлом году по результатам отчислено почти 30 тысяч студентов. статья иностранного СМИ

Авторы из "Телеграфа" также приводят слова главы государственной службы качества образования Руслана Гурака. Чиновник объявил о том, что в 2026 году также были проверки и отчисления студентов из данной категории. Он связывает такую ситуацию с тем, что массовое обучение мужчин старше 25 лет является существенным вызовом для государства, поэтому властям важно проводить проверку того, как именно эти люди зачислялись и учатся, чтобы понять, "пошли ли они в студенты для уклонения от мобилизации".

Напомним, что в январе 2026 года Верховная Рада Украины не приняла законопроект об отмене отсрочки от призыва для мужчин старше 25 лет в связи с обучением в заведениях профессионального или высшего образования.

Песков: темы новой мобилизации в России нет на повестке дня.

Фото: Piter.tv