В СМ И пояснили, что см Марк Цукерберг не находился на яхте, а катер не заявлял о бедствии.

Экипаж суперъяхты руководителя американской технологической корпорации Meta* (деятельность компании запрещена на российской территории как экстремистская организация) Марка Цукерберга не ответила на сигнал бедствия тонувшей неподалеку лодки. Соответствующими данными с аудиторией поделились местные журналисты из западного издания Alaska Beacon. По сведениям авторов материала, сигнал бедствия отправила моторная лодка, у которой закончилось топливо между городами Питерсберг и Джуно. На просьбу о помощи отреагировал круизный лайнер Wilderness Legacy, который затем отбуксировал судно. Капитан корабля отметил, что суперъяхта американца Марка Цукерберга находилась ближе, но все равно проигнорировала сигналы.

Марк и его семья не находились на борту в момент инцидента. Как указала Береговая охрана, катер не находился в состоянии бедствия, и в тот момент, как команда изучила сигнал от Береговой охраны на другом радио-канале, помощь уже была в пути. заявление представителя социальной сети

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Фото: YouTube / Cleo Abram