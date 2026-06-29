Никаких официальных договоренностей на саммите в Анкоридже на Аляске в рамках российско-американского двустороннего саммита при участии политических лидеров Кремля и Белого дома действительно не было. Соответствующее заявление российский президент Владимир Путин сделал в комментарии журналисту Павлу Зарубину. Корреспондент ВГТРК выложил отрывок из интервью в собственном Telegram-канале. Полная видеозапись общения СМИ в рамках программы "Вести" опубликована в Telegram-канале Kremlin.ru. Глава нашего государства уточнил, что на мероприятии стороны обсудили определенные возможности завершения регионального конфликта на украинской территории.

В Анкоридже действительно не было никаких договоренностей... так называемый дух Анкориджа не был облечен в какие-то формальные документы, никто не ставил никаких подписей. Владимир Путин, президент России

Владимир Путин добавил, что от России американцы пытались добиться того, чтобы страна пошла на компромиссы, сформулированные переговорщиками из вашингтонской администрации.

Путин: ВС РФ стоят в 2-4 км к западу от Купянска.

Фото и видео: Telegram / Kremlin.ru